Horb a. N. Beim Schurkenturm stand früher noch ein Ringmauerturm

Diskussionsbedarf gab es auch hinsichtlich dem derzeitigen Stand der im Jahr 2001 begonnenen "Aktion der landkreisweisen Erfassung von Kleindenkmalen in Baden-Württemberg". Der Landkreis Freudenstadt ist jetzt umgeben von Nachbarlandkreisen, in denen diese Aktion noch läuft oder schon abgeschlossen ist. Martina Blaschka vom Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen leitet diese Kleindenkmalerfassungsarbeiten. Es sei nun an der Zeit, dass der Landkreis Freudenstadt in diese Aktion einsteigt, nachdem bereits viel Vorarbeit dazu geleistet wurde, zum Beispiel in Horb, Empfingen, Loßburg oder Obermusbach. Die ehrenamtlichen Arbeiten in der Örtlichkeit mit dem Erfassen und beschreiben der Kleindenkmale dauern in der Regel zwei bis drei Jahre. Danach kommen die Erfassungsunterlagen nach Esslingen und werden von Fachleuten registriert und bearbeitet. Für diese Tätigkeiten muss der Landkreis einen einmaligen Betrag von 10 000 Euro leisten, wie Blaschka eine Frage dazu beantwortete.

Erwähnt wurde, dass die Stiftung "Wegzeichen, Lebenszeichen, Glaubenszeichen" der Diözese Rottenburg am 5. Oktober in Ochsenhausen, Landkreis Biberach, das zehnjährige Bestehen gefeiert hat. Außerdem gab es den Hinweis, dass der Bericht "Umsetzung eines Stundensteins" in Freudenstadt im neuen Jahrbuch des Landkreises Freudenstadt zu finden ist.