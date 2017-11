Horb a. N. Begeisterung siegt über Sorgen

Offen von Höhen und Tiefen erzählt

Heine erzählte offen und ehrlich von Höhen und Tiefen, die sie nur mit Jesus bewältigen konnte, und wurde so dem Thema des Morgens "Begeistert leben in einer Welt voller Sorgen, Ängste und Probleme" gerecht. Jesus sei ihr Schirm und ihr Schutz bei Regen und Sonnenschein, was das Leben ebenso mit sich bringt. "Man spürte es ihr förmlich an, was es für sie bedeutet, das Leben unter die Führung und Leitung Gottes zu stellen. Sie sprühte richtig vor Begeisterung, von der die Zuhörerinnen sichtlich angesteckt wurden", heißt es in der Pressemitteilung der Volksmission. An den wunderschön herbstlich gedeckten Tischen hatten sich die Frauen zuvor an einem mit viel Liebe vorbereiteten Frühstücksbüfett sattessen können. Alle waren sehr berührt und nutzten dann noch die Gelegenheit zum Gespräch.

