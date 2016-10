Horb a. N. Bald ziehen neue Stipendiaten ins Künstlerhaus

"Kunstvolle" Monate liegen hinter dem Förderverein des Horber Künstlerhauses und den Kulturfreunden der Region, unter anderem mit einer "Hochzeits"-Performance von Vokalkünstlerin Elisabeth Kaiser und einer umstrittenen Brunnen-Installation von Bildhauer Christoph Mügge. Nach drei Jahren kehren die beiden Horb den Rücken, ein Dutzend neuer Bewerbungen für die frei werdenden Plätze sind bereits via Homepage (www.kuenstlerhaus-horb. de) beim Förderverein eingegangen.

Aber nicht nur unter den Stipendiaten steht ein Wechsel an, auch für die Vorstandschaft ist eine Rochade geplant. Die Mitglieder werden am kommenden Mittwoch, 19. Oktober, 19.30 Uhr, im Theaterraum des Klosters bei vorgezogenen Neuwahlen darüber entscheiden. Wenn es nach dem derzeitigen Vorsitzenden Michael Zerhusen und seinem "Vize" Josef Nadj geht, werden die beiden ihre Plätze tauschen. Neben der Neuwahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters stehen am Mittwoch die üblichen Berichte auf der Tagesordnung.

Zerhusen hat gegenüber dem Vorstand angekündigt, dass er sich nach zwölf Jahren an der Spitze des Vereins in die zweite Reihe zurückziehen möchte. Er werde aber, sofern dies gewünscht sei, weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit und den Internetauftritt des Vereins verantworten. Bildhauer Josef Nadj hat sich bereit erklärt, die Führung des Fördervereins zu übernehmen. Damit würde ein Künstler den Vorsitz übernehmen – und außerdem ein kommunalpolitisch erfahrener Mann: Nadj ist seit 1999 Gemeinderat und Ortsvorsteher im Horber Stadtteil Dettingen.