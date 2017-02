Horb a. N. "Bad Boys" und Prinzessinnen

Lore Bienefeld und Veronika Mirson bespaßten mit ihrem Nonnen-Sketch auf lehrreiche Art das Publikum mittels logischer Denkweise. Die durchaus etablierte Choreographin Annika Tittjung hatte auch in diesem Jahr wieder einen Showtanz mit den Burschen der A-Jugend des TSV einstudiert. Sehr akrobatisch und unterhaltsam begeisterten die Jungs als "Bad Boys" die Gäste. Selbstverständlich durfte "Der alte Bruddler" Peter Straubinger im Programm nicht fehlen. "Komm her du alte Bruddl­supp", kündigte Moderator Harry Pfost den Meister des "Bruddelns" in Dettingen an. Überaus gelungen nahm dieser die Stadtpolitik in Horb messerscharf auf das närrische Korn. In seine Rede packte er alle brisanten Themen wie etwa die Stadtplanung, das Haugenstein-Drama um die erhöhten Heizkosten, die Neckar-Arkaden oder die Art der Auslegung von Kunst am Lotzer-Haus aus.

Auch das Prinzenpaar Maik und Daniela Proß beehrte das Publikum mit ihrer Anwesenheit und richtete närrische Grüße an das feiernde Volk. Mit ihrem neuen Programm fuhren die Lombaseggel erneut im Vereinsheim auf, bevor sich die Gymnastikfrauen "Grauer Star" mit ihrem Tanz als rüstige Rentnerinnen den Gästen präsentierten. Nach zahlreichen Darbietungen für das Auge bot das darauf folgende Gesangsduo ebenfalls etwas für die Ohren. Eva Schoch und Vorstand Peter Straubinger servierten hierbei eine musikalische Live-Einlage aus "Die Schöne und das Biest". Der Vortrag von Axel Tittjung und seine "Weisheiten aus der Fußballwelt" konnten sich im folgenden ebenfalls hören lassen. Als letzter Höhepunkt des Abends präsentierten sich die Garde Mädels der NZ mit ihrem "Disney Prinzessinnen Tanz". Jeweils drei Tänzerinnen hüllten sich hierbei in die Kostüme der Disney Figuren: Jasmin (Aladdin), Belle (Die Schöne und das Biest), Dornröschen, Pocahontas und Elsa (Die Eiskönigin).

Tanz und Unterhaltung, hochwertige Shows und vor allem viel gute Laune zeichnete den Sportlerball des TSV aus, zu dem auch die passende Musikauswahl von DJ "Manne" (Manuel Sickeler) beitrug.