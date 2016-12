Horb a. N. Auszeichnungen für Schaffer und Macher

Horb. "Klar ist es heikel, so einen Ehrungsabend durchzuführen. Denn eines ist ganz sicher und zwar, dass man nicht alle erwischt, die man ehren sollte", betonte OB Rosenberger bei der Veranstaltung am Donnerstagabend. Auch mit der stadteigenen Ehrungsordnung könne man dem Thema nicht gerecht werden. "Aber heute sind die dran, die man sonst nie ehren könnte." Die Ortsvorsteher der einzelnen Ortsteile haben ihre "helingen Schaffer", also die, die seit vielen Jahren zum Wohl des Ortes und der Allgemeinheit unentgeltlich ihren Dienst tun, benannt. Dadurch waren auch die dran, die "nicht nur darauf hinweisen, hier sollte mal was passieren, sondern die, die das dann auch machen", so Rosenberger.

Aus Ahldorf wurden Anna Jung, die sich um Archiv und Heimatkunde kümmert, sowie das Ehepaar Anneliese und Hugo Hertkorn geehrt, die seit Jahrzehnten das Kriegerdenkmal und den Platz ums Gemeindehaus, inklusive Feldkreuz, pflegen.

Die Altheimer Otto Rapp und Wolfgang Scherrmann wurden auch nach vorne gebeten. Rapp kümmert sich seit 1982 um die Sanierung und Pflege des Sportgeländes, ist dort auch Maschinenwart und übernimmt diverse Grünpflegearbeiten. Scherrmann war als Ehrenamtlicher bei Bau der Aussegnungshalle und des Musikerheims aktiv und unterstützt seit 1982 verschiedener Vereine.