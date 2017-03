Horb a. N. Auftakt mit "Blassportgruppe" und "Die Brasserie"

Der Veranstalter schreibt: "Von der Tribüne hört man Dauerjubel, vom Spielfeld Hendrix, Grönemeyer, Hildegard Knef und AC/DC. Auf der Trainerbank sitzt Miles Davis neben Katy Perry und Bruno Mars. Choreografie von den Jacob Sisters, die Sportgeräte kommen von Ernst Mosch. Also, was wird da gespielt? Klar, eine Erstligapartie der Blassportgruppe (BSG). Das heißt: Blechmusik. Doch ohne Polka und ohne Playback. Aus den Rohren dieser Mannschaft dröhnen keine Märsche – auch wenn sie manchmal per pedes ihr Publikum beglücken. Ihr Werkzeug ist eher Blech als "Heavy Metal"." Gemeint ist die "Blassportgruppe" (BSG). "Ihre Attitüde ist Rock. Ihr Spektrum ist allumfassend. Es gibt keine Schublade, die breit genug wäre, diese Jungs hineinzuzwängen: Die BSG ist eine Funkband, der ein Stromausfall nichts anhaben kann, eine Popgruppe mit musikalischer Klasse, ein Männerchor im Wolfspelz, eine Schlagercombo ohne Tranquilizer und ein Jazzensemble mit Publikum." Neben eigenen Songs stehen Cover-Stücke auf dem Programm, "die in ihrer Spielart auch bisher unerreichte Herzen wärmen". Nicht nur, weil der Text plötzlich ein deutscher sei und die Instrumentierung anders, sondern weil das Wiegenlied zugleich träumen und tanzen lasse, die Schnulze echtes Pathos gewinne, die Rocknummer dabei aber Rocknummer bleiben dürfe.

"Die Brasserie", das sind zehn Jungs, die sich von der Blasmusik losgerissen haben. "Nach dem Motto ›Brassrevolution‹ erobern die Bläser mit ihrem einzigartig-frechen Brass-Sound unaufhaltsam ein Festzelt nach dem nächsten. Weit über ihren Ursprungsort am Bodensee hinaus bringt ›Die Brasserie‹ die Bühnen in Österreich, der Schweiz und Süddeutschland zum Beben."

Das Erfolgsrezept der Brasserie-Jungs ist klar: Brass aus eigener Feder, kombiniert mit Hip-Hop-, Ska- und Reggae-Elementen. Ausgezeichnet zum Sieger der Ländle-Brass-Challenge, des Volxmusikgrandprix und des SWR-Blechduells haben die authentisch-jungen Brassmusiker laut Veranstalter bewiesen, mit welcher Qualität sie die Herzen der Menschen auf und unter den Festbänken für sich gewinnen.