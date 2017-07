Horb a. N. Aufbruchstimmung in den Kelterwiesen

Horb. Für Bosch Rexroth scheint 2017 ein gutes Jahr zu werden. Seit Jahresanfang steigt der Auftragseingang, es werden 40 befristete Arbeitsplätze geschaffen und das Horber Unternehmen feiert am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen.

Hans Haap, kaufmännischer Werksleiter von Bosch-Rexroth in Horb, und Pressesprecherin Judith Mühlich informierten gestern im Horber Werk über die aktuelle Situation am Standort, die sich positiv, aber trotzdem zwiespältig darstellt. Für die 930 Beschäftigten plus 40 Auszubildenden und Studenten gibt es derzeit in Horb gute Aussichten – und dank guter Auftragslage auch viel Arbeit. So stark brummt die Produktion, dass sogar Mitarbeiter aus der Verwaltung zugesagt haben, im August an Samstagen im Betrieb auszuhelfen. Kollegen, die ihren Urlaub verschieben, bekommen als Dankeschön einen Gutschein für ein "Dinner for Two".

Doch wie lange die gute Stimmung hält, weiß keiner. "Viele Kunden sagen, dass es bei ihnen zur Zeit richtig gut läuft", sagte Haap. "Aber was in drei bis sechs Monaten sein wird, kann man nicht voraussagen." Vom "volatilen Markt" ist bei Bosch Rexroth die Rede. Volatil heißt flüchtig und flüchtig heißt: das Auf und Ab bei den Aufträgen bekommt einen schnelleren Rhythmus. "Zwischen Auftragseingang und Auslieferung liegen nur noch wenige Wochen", so Haap. "Ein Rückgang schlägt schnell durch." In Horb sieht sich Bosch Rexroth gut gewappnet.