Horb a. N. Auf dem Weg ins Bundesfinale

Horb-Nordstetten. Der Schüler des Martin-Gerbert-Gymnasiums hat kürzlich die zweite Runde des Wettbewerbs erfolgreich mit dem ersten Preis abgeschlossen. Somit ist er einer besten vier aus Baden-Württemberg und unter den 60 besten Jungmathematikern in ganz Deutschland. Vor einigen Wochen nahm Brindle den Preis in Stuttgart entgegen. Insgesamt beteiligten sich 1426 Jugendliche aus ganz Deutschland im vergangenen Jahr am Bundeswettbewerb Mathematik, davon 214 aus Baden-Württemberg.

Anfang Februar wird der Nordstetter sich einem einstündigen Kolloquium in Schmitten im Taunus stellen. In diesem Einzelgespräch muss er sich vor einem Professor und einem Lehrer beweisen.

"Vorbereiten kann ich mich dafür eigentlich nicht direkt. Nur meine Schwerpunkte kann ich angeben", erklärt der 17-Jährige. Ansonsten wiederholt Brindle für die Prüfung das, was er in seinem Schülerstudium in Tübingen gelernt hat. Dort studiert er seit zwei Jahren Mathematik. Pro Semester besucht er ein bis zwei Vorlesungen. "Das ist schon zweitaufwendig neben der Schule, aber es macht mir auch Spaß", sagt der 17-Jährige, der in ein paar Monaten sein Abitur machen wird.