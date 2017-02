Horb a. N. Anmeldung für Horber Ferienwochen möglich

Die Stadtranderholung findet in diesem Jahr in der ersten Sommerferienwoche vom 31. Juli bis 4. August beziehungsweise in der zweiten Ferienwoche vom 7. bis 11. August auf der Schütte in Horb rund um die Kolpinghütte statt. Es können sich alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus dem Stadtgebiet anmelden. Die Stadtranderholung wird vom Jugendreferat der Stadt Horb in Kooperation mit der Lebenshilfe Horb/Sulz veranstaltet.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 120 Kinder pro Woche begrenzt. Der Kostenbeitrag für Bustransfer, Verpflegung und Bastelmaterial beträgt 90 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen weniger. Bei Vorlage des Horbpasses ist die Teilnahme kostenfrei.

Jeweils von Montag bis Freitag wird gemeinsam gebastelt, erkundet und gespielt. Ganz nach dem Motto "Mit Schwung in die Ferien – verrückt nach Musik" werden abwechslungsreiche Angebote und sportliche Aktivitäten erlebt.