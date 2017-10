Horb a. N. Als Wanderer Natur, Kultur und Geschichte kennen lernen

Die Eröffnung der Themenwege beginnt um 11 Uhr mit der Begrüßung. Es spricht Ortsvorsteherin Birgit Sayer, anschließend gibt es Grußworte. Gert Falkenstein stellt um 11.30 Uhr die Themenwege vor. Um 12.45 Uhr gibt es Gelegenheit zum Mittagessen und später zu Kaffee und Kuchen im historischen Schafhaus. Um 14 Uhr starten Führungen, die jeweils zwei bis drei Stunden dauern. Die Führung auf dem Weg "Jüdische Geschichte" beginnt in der Dorfmitte bei der ehemaligen Synagoge. Die zwei Kombi-Führungen "Panoramablicke" und "Naturschutz in der Osterhalde" sowie "Kultur und Natur" mit "Schätze des Waldes" beginnen am Schafhaus/P2. Um 14.30 Uhr und bei Bedarf um 16 Uhr starten Kurzführungen durch Wald und Flur, die eine Stunde dauern. Auch sie starten am Schafhaus/P2. Jederzeit erkundet werden kann der "Rexipfad".