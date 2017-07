Horb a. N. Acht lehrreiche Jahre gehen nun zu Ende

"Eure Eltern werden sicherlich nicht aufhören, euch zu unterstützen und zu begleiten. Ganz abgesehen von den Erwartungen eurer Umwelt an euch, müsst ihr vor allem selbst fühlen, ahnen, wissen und entscheiden, was ihr wollt. Wer das Ziel kennt, findet den Weg", so Flüchter.

"Der Abschied schmerzt"

Marie Dörr und Teresa Sauter hielten die Abiturientenrede. Abschluss bedeutet immer auch Abschied und wie der Dramatiker Arthur Schnitzler sagt: "Der Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut." Nach acht Jahren gemeinsamen Lernens, Prüfungen und natürlich auch Feierns ende die gemeinsame Zeit. "Acht Jahre haben wir jeden Tag erneut versucht in uns zu gehen, um den heiligen Gral zwischen Grammatik, Geometrie und Geschichte zu suchen – dieses sagenumwobene Etwas namens Motivation. Wir schlossen Freundschaften, auch in andern Ländern und sammelten Erfahrungen und Erlebnisse fürs Leben. Viele Ausflüge und Reisen gaben uns oft einen Motivationsaufschwung."

Frank Möllenbeck stellte die Frage nach der Bedeutung der Reife. Reife bedeutet, die andere Seite zu entdecken, immer wieder neu zu betrachten, immer wieder mit offenen Augen durch die Welt gehen. "Wichtig ist, dass ihr euch einmischt, eigene Antworten findet, Verantwortung übernehmt für euch selbst und für andere. Seid aktiv. Mischt euch ein", sagte Möllenbeck.

Zwischen den einzelnen Redebeiträgen gab es ein musikalisches Zwischenspiel.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Marktdirektor Dominik Rakoczy mussten ihre Preisübergaben (Sozialpreis, Sparkassenförderpreis für moderne Fremdsprachen) wegen Terminen vorziehen. Mit der Zeugnisübergabe und weiteren Preisverleihungen endete der offizielle Teil. Ein gemeinsames Essen schloss sich an mit vielen weiteren Programmpunkten.

Bei der Abifeier des MGG Horb in der Tälesee-Halle in Empfingen gab es viele Preise, unter anderem von der Stadt Horb den Sozialpreis für Marie Ott, die sehr vielfältig im außerschulischen und schulischen Bereich engagiert war, überreicht von Oberbürgermeister Peter Rosenberger.

Den Sparkassenpreis für moderne Fremdsprachen in Französisch und Spanisch an Antonio Jung, überreicht von Marktdirektor Dominik Rakoczy. Den Scheffel-Schulpreis für beste Leistungen im Fach Deutsch erhielt Verena Dallmann. Den Abiturpreis der Deutschen Mathematischen Vereinigung bekam Benjamin Brindle. Den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen in Physik erhielt Lukas Schlotter. Eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ging an Paul Fuchs, zudem bekam er den Ferry-Porsche-Preis für ausgezeichnete Leistungen in Mathematik und Physik Paul Fuchs. Ein e-fellows-Online-Stipendium für Schüler mit hervorragendem Abitur und besonderen Interessen im Bereich der Naturwissenschaften oder Medizin erhielten Christian Arnold, Verena Dallmann, Moritz Flüchter, Paul Fuchs, Antonio Jung, Sarah Keßler, Sophia Kieferle und Lukas Schlotter. Die Franz-Schnabel-Medaille für sehr gute Leistungen im Fach Geschichte bekam Sarah Keßler. Der Südwestmetall-Schulpreis für das Wahlkernfach Wirtschaft ging an Luis Wegenast. Der Hermann-Maas-Preis der Evangelischen Landeskirche im Fach Evangelische Religionslehre wurde an Isabel Schneider verliehen.

Schulpreise des MGG gab es in Chemie für Christian Arnold, Moritz Flüchter und Sophia Kieferle. Für Bildende Kunst an Lars Krause. Für Musik an Verena Dallmann. Für Biologie an Sarah Keßler. Für Englisch an Moritz Flüchter. Der Schulpreis für die beste Gesamtleistung ging an Moritz Flüchter (Gesamtnote 1,0). Sarah Keßler und Moritz Flüchter wurden für die Studienstiftung des Deutschen Volkes nominiert.