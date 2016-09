Horb (mh). Grund zur Freude für den Tübinger Förderverein für Kinder- und Jugendliche mit Diabetes: Viktor Rank aus Dettingen, seines Zeichens privater Spendensammler, überreichte dem Verein 5000 Euro. Über 100 000 Euro hat Rank bereits eingesammelt und an verschiedene Fördereinrichtungen übergeben. Ziel sei es, so Rank, nun die nächsten 100­ 000 Euro für kranke Kinder zu sammeln. Filialgeschäftsleiter Florian Wieder ermöglichte auch diesmal wieder das Spendensammeln vor dem Horber Real-Markt. Weitere Spendenübergaben kündigte Rank für den Herbst an.