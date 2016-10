Bosch Rexroth zeichnete kürzlich 25 Mitarbeiter für ihre langjährige Dienstzeit in der Firma aus. Die Jubilare halten dem Unternehmen bereits seit 25, 40 oder 45 Jahren die Treue, heißt es in einer Mitteilung der Firma. "Wir sind stolz darauf, dass Sie dem Unternehmen schon so lange verbunden sind", sagte Hans G. Haap, Kaufmännischer Werkleiter bei Bosch Rexroth in Horb, bei der Feier im Hotel Züfle in Sulz-Glatt zu den Jubilaren. Insgesamt haben die Fachkräfte eine Erfahrung von 785 Berufsjahren bei Bosch Rexroth und seinen Vorgängerunternehmen auf dem Buckel. Haap dankte den Jubilaren für ihre Loyalität und ihre Einsatzbereitschaft. Besonders hob er den Wert hervor, den eine derart lange Betriebszugehörigkeit für die Mitarbeiter und das Unternehmen habe. Vor allem die jüngeren Kollegen würden vom Fachwissen und dem Erfahrungsschatz der langjährigen Beschäftigten profitieren. Dieses Know-how sei das Fundament des Unternehmens. Foto: Bosch Rexroth