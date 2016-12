Höfen (rz). Die regelmäßig stattfindenden Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 294 am Ortseingang von Höfen aus Richtung Calmbach zeigen Wirkung. Bei der jüngsten Kontrolle in dem auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde (km/h) begrenzten Bereich bei der Einfahrt zum Gewerbegebiet Gräfenau waren deutlich weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen als bei der vorhergegangenen Messung festzustellen. Laut Landratsamts Calw wurden bei der jüngsten Kontrolle in einem Zeitraum von knapp sechseinhalb Stunden die Geschwindigkeiten von 1804 Fahrzeugen geprüft. Dabei ergaben sich folgende Überschreitungen: bis zu zehn km/h 71, von elf bis 15 km/h vier, von 16 bis 20 km/h 22 und von mehr als 20 km/h acht.