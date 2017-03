Höfen Musikverein hat einen neuen Vorsitzenden

Neu beziehungsweise wieder gewählt wurden Helmut Bodemer als zweiter Vorsitzender, Dietmar Genthner als Kassenverwalter, Adrian Lenk als stellvertretender Jugendleiter sowie Christiane Genthner und Andrea Gauß als Beisitzerinnen. Als Kassenprüferinnen fungieren Sandra Posteur und Anja Genthner.

Der zweite Vorsitzende Helmut Bodemer berichtete von den Aktionen im vergangenen Jahr wie etwa Oster- und Muttertagskonzert, die Mitwirkung beim Erntedankfest und beim Volkstrauertag sowie die Jugendweihnachtsfeier. Hinzu kamen das Sommerfest, das 15-jährige Bestehen des Enztalradweges, die Wiederwahl von Bürgermeister Buchelt und das Probenwochenende in Beuren.

Insgesamt waren es 18 Auftritte, auf die sich die Musiker in 44 Proben vorbereitet haben. Der Vereinsausschuss traf sich zu sechs Sitzungen. Der Musikverein hat insgesamt 215 Mitglieder, davon 93 Musiker in den Reihen der Aktiven, der Jugend sowie in Ausbildung und 122 fördernde Mitglieder.