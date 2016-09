Höfen (rz). Rund zehn Prozent zu schnelle Fahrzeuge sind ein schon fast konstanter Wert bei Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 294 in Höfen in Höhe der Einfahrt zum Industriegebiet "Gräfenau". Von den bei einer vierstündigen Kontrolle gemessenen 1434 Fahrzeugen waren einer Information des Calwer Landratsamtes zufolge 130 und damit neun Prozent zu schnell unterwegs. Überschreitungen bis zu zehn Kilometern pro Stunde (km/h) gab es in dem auf 50 km/h beschränkten Bereich 66, von 11 bis 15 km/h 32, von 16 bis 20 km/h 20 und von mehr als 20 km/h zwölf. Bei einer Kontrolle im Juli waren rund zehn Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell.