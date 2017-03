Höfen Leitung durch Bauarbeiten beschädigt

Bereits vor mehr als 100 Jahren kaufte die Gemeinde Birkenfeld im Förteltal eine Quelle.

Außerdem nimmt Birkenfeld der Gemeinde Höfen weitere Mengen an Trinkwasser ab, so Markus Kühne, Technischer Angestellter des Bauamtes in Birkenfeld. In einem Wasserwerk im Förteltal lassen die beiden Kommunen das wertvolle Nass aufbereiten.

Um das Trinkwasser dorthin zu transportieren, wo es gebraucht wird, ließ Birkenfeld eine insgesamt 7,5 Kilometer lange Leitung von den Höfener Förteltalquellen in den Hochbehälter Bergwald in Birkenfeld legen. Davon verläuft ein 1,7 Kilometer langer Abschnitt zwischen der Eyach-Brücke und dem Ortseingang von Neuenbürg unterhalb der B 294.