Höfen Fetzige Rockmusik

Der Freibad-Förderverein mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Stier war in Zusammenarbeit mit dem Freibad-Team der Veranstalter des Rock-Abends, der schon zur guten Tradition geworden ist. Den zahlreichen Besuchern des Abends heizten "Denni & Friends", "Quota" sowie "Smutje & the Galleymen" kräftig ein. Mitglieder des Fördervereins waren an der Cocktailbar und am Grill im Einsatz.

Nachtschwimmen möglich

Einige der Besucher der Veranstaltung nützten den Abend zum Nachtschwimmen im Scheinwerferlicht. Ebenfalls Höfener Tradition ist es, dass der Musikverein am letzten Öffnungstag im Freibad ein Konzert gibt. Höfener Saisonkarteninhaber, welche das spätsommerliche Wetter mit Temperaturen bis zu 30 Grad in den nächsten Tagen noch nützen wollen, haben die Möglichkeit, noch bis zum kommenden Sonntag das Calmbacher Freibad zu besuchen.