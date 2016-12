Höfen Eine gute Saison für das Höfener Freibad

Mit den absoluten Zahlen wartete Oliver Beck, Leiter des Freibades, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf. Unterstützt wurde er im Freibadbetrieb von Martin Siegel als Rettungsschwimmer, von Swetlana Jeckel in einem Teilzeitarbeitsverhältnis und von Mitgliedern des Freibad-Fördervereins ehrenamtlich bei der Saisonvorbereitung, beim Kassendienst und bei der Einwinterung des Bades.

Den Ausführungen von Oliver Beck zufolge gab es im Höfener Freibad in der vergangenen Saison 112 Tage mit einem öffentlichen Badebetrieb. Geschlossen wegen schlechten Wetters war es 16 Mal an Wochentagen zwischen 13 und 17 Uhr und acht Mal an Wochenenden ab 13 Uhr. Die täglichen Besucherzahlen lagen zwischen 20 am 23. Mai und 1083 am 10. Juli, womit die Rekordzahl des Vorjahres mit 1012 um 71 übertroffen wurde.

Einsparungen gegenüber dem Vorjahr konnten erzielt werden mit rund 9100 Euro beim Gasverbrauch und bei den Stromkosten um etwa 6100 Euro. Der Wasserverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr um 356 Kubikmeter gestiegen.

Die Absorberleistung belief sich auf 274 643 Kilowattstunden (KWh) und war damit um 48 940 KWh geringer als im Vorjahr. Insgesamt sind den Ausführungen von Beck zufolge im Freibad etwa ein Dutzend unterhaltsame Veranstaltungen und schwimmsportliche Angebote abgelaufen. Wieder einmal mehr bestätigt habe sich die Attraktivität des Zwölf-Stunden-Schwimmens und auch des Bades allgemein.

Und was wird aus dem Wasserpilz? Nach Rohrbrüchen schon vor dem Beginn der Freibadsaison 2016 war der große Wasserpilz stillgelegt worden. Wie von Bürgermeister Holger Buchelt zu hören war, stünde ein hoher Reparaturbedarf an. Über die Frage einer Reparatur des Wasserpilzes oder einen Abbau werde der Gemeinderat in Kürze entscheiden müssen.