Am heutigen Montag, 5. September, beginnen die Bauarbeiten an der Bundesstraße 294 vom Ortsende Neuenbürg bis zum Abzweig der Landesstraße 340 (Eyachbrücke). Sie wird grundlegend saniert. Darüber hinaus lässt das Regierungspräsidium Karlsruhe die Straßenentwässerung erneuern. In Teilbereichen sind auch erdbautechnische Maßnahmen zur Stabilisierung der Dammböschungen notwendig. Dafür werden rund 14 000 Tonnen Asphalt verbaut, 650 Meter Entwässerungsleitungen erneuert und 12 000 Meter Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Zusätzlich sind in Teilbereichen im Untergrund Bohr- und Verdichtungsarbeiten nötig. Die Straße muss für rund drei Monate gesperrt werden. Der Bund investiert für das Projekt etwa 1,8 Millionen Euro. Foto: Krokauer