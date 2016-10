Hirrlingen Hammeltanz und Kirbe locken Tausende Besucher

Am Samstagabend ließen es die Dirndlknacker im Festzelt gehörig krachen. Am Freitagabend war bereits Mallorca-Party und am Sonntag fand der traditionelle Hammeltanz statt, bei dem sogar ein echter Hammel dabei war.

Am Montag ist ebenfalls einiges geboten, so findet ab 14 Uhr ein Unterhaltungsnachmittag im Festzelt statt.