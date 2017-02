Hechingen Zwei Tage ohne Internetempfang

Zwei Netze werden zusammengelegt

Es wurde lediglich darüber informiert, dass derzeit ein E-Plus- und ein O2-Netz zusammengelegt werden. Bei den entsprechenden Arbeiten sei es wohl zu der Störung gekommen. Auf eine Anfrage, ob Entschädigungen zu erwarten sind und ob die Störung nun endgültig behoben ist, hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert. Am Mittwochmittag schien die Störung zumindest teilweise behoben zu sein.

"Dass es in der heutigen Zeit mit dem wahnsinnigen technischen Fortschritt möglich ist, dass ein Sendemast für zwei ganze Tage defekt ist, ist für mich unfassbar", sagt ein junger Mann. Er habe 19 Nachrichten aus sieben Chats erst am Abend in seinem Heimatort wieder lesen können. Er habe sich zudem beim Anbieter erkundigt und es wurde ihm mitgeteilt, dass die Störung schnell behoben werde. "Dann hat es doch lange gedauert", sagt der Betroffene. Er habe inzwischen zwar eine volle Anzeige, was den Internetempfang betrifft, aber es funktioniere immer noch nicht richtig.

Kaum Presseauskünfte bei Telefónica

Es bleibt unklar, warum "Telefónica Germany" keine weiteren Auskünfte geben kann. Besonders, wo sie auf ihrer Internetseite mit den Worten "Das Team der Pressestelle versorgt Sie mit Fakten und Hintergrund. Schnell, umfassend, kompetent – für jedes Medium." werben. Aber vielleicht ist ihre Internetverbindung ja auch gerade irgendwie gestört.