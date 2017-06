Hechingen Weiherstadion soll im Oktober fertig sein

Zur Eröffnung gibt es ein Leichtathletikfest

In der Tat sind die Bauarbeiter fleißig am Werkeln. Bisher wurden am Stadion Rohre verlegt, Schächte und Drainagen angelegt. "Zudem stehen zu weiten Teilen die Randeinfassungen zwischen Laufbahn und Rasenplatz", sagt Haas. Der Rollrasen komme wohl in den nächsten Tagen, die Sportgeräte nächste Woche. Im Moment laufen vorbereitende Arbeiten für Garagen, Technik und Sportgeräte. Die Gesamtkosten betragen 1,55 Millionen Euro.

Für die Eröffnung wird unterdessen auch schon geplant. "Wir sind in Verhandlungen mit dem Leichtathletikverband und wollen gemeinsam mit der LG Steinlach Zollern die Kinderleichtathletik präsentieren", verrät Michael Dietmann. Es soll unter anderem Vorführungen zum Kugelstoßen und Diskusswerfen geben. Weiter soll die neue Hochsprunganlage vorgestellt werden.

Genau wie das Eröffnungsfest ist die Sportstätte generell etwas für alle Hechinger. Zum Beispiel "haben auch die Schulen etwas davon", sagt Dietmann. Das renovierte Stadion sei aber auch wichtig, um die Leichtathletik "zu pushen" und die Rahmenbedingungen für ein qualifiziertes Training zu geben. "Wo man nicht aufpassen muss, dass man sich verletzt", so Dietmann weiter. Die alte Aschebahn sei zum Beispiel zu hart gewesen und somit "verletzungsgefährlich".

Ein anderer Aspekt ist schlicht und ergreifend die Optik: "Dass es sich für den Einzelen so gestaltet, dass man sagt, man geht gerne dorthin." Nun wolle der Verein den Aufschwung nutzen, "um der Leichtathletik in Hechingen den Stellenwert zu geben, den sie verdient."