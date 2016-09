Hechingen Vier neue Kollegen an Realschule

Hechingen. Micha Lutz wurde direkt nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Referendariat an der Hechinger Realschule als Lehrer mit einem vollen Deputat in den Fächern Mathematik, Geschichte und Erdkunde/Gemeinschaftskunde übernommen. Darüber hinaus übernahm er die Klassenlehrerfunktion für die Klasse 7a.

Nachdem Katharina Krauß ihr Referendariat in Geislingen an der Steige im vergangenen Jahr erfolgreich beendete, unterrichtet sie nun im Schuljahr 2016/17 in Hechingen die Fächer Englisch, Biologie und Französisch. Außerdem verstärkt sie die Ethikfachschaft und ist Co-Klassenlehrerin der Klasse 5a.

Sylvia Marquart wechselt von Realschule Albstadt