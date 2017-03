Hechingen Varroa-Milben machen den Imkern zu schaffen

Wie sie bekämpft werden kann, war denn auch ein Hauptthema der Veranstaltung. Dazu hatte der Vorsitzende Herbert Beiter Eva Frey von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Uni Hohenheim ins Gasthaus Kaiser nach Boll eingeladen. Ihr Vortrag stand unter dem Thema "Die Varroa-Milbe, das ganze Jahr im Blickfeld".

Die 1,6 Millimeter großen Milben legen ihre Eier in Bienenwaben. Werden die Bienenvölker nicht behandelt, sterben sie meist sehr schnell. Eva Frey empfahl, den Bienenstock auch in der Winterruhe immer mal wieder zu überprüfen um zu sehen, ob die Behandlung im Herbst angeschlagen hat. Abgefallene Varroa-Milben können auf einer herausziehbaren Bodenablage im Bienenstock gezählt werden. Ist ihre Anzahl zu hoch, müsse die Behandlung wiederholt werden. Mit wenig Milben in die Winterruhe zu gehen sei das oberste Gebot, mahnte sie.

Frey berichtete von den Erfahrungen, die an der Uni Hohenheim mit unterschiedlichen chemischen oder biotechnischen Verfahren bei der Bekämpfung des Parasiten gemacht wurden. Die Züchtung varroaresistenter Bienen sei ein Fernziel.