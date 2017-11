Hechingen "Über sich hinaus gewachsen"

Hechingen. "Den Ruf als Sportstadt eindrucksvoll bekräftigt", das haben laut dem Ersten Beigeordneten Philipp Hahn die Hechinger Sportler. Bei der Sportlerehrung am Dienstagabend in der Stadthalle Museum meinte Hahn außerdem: "Viele sind regelrecht über sich hinausgewachsen. Sie wussten, was sie wollten, und haben zielstrebig auf den Erfolg hin trainiert."

Infrastruktur ist wichtig

Der Dank gebühre aber natürlich auch den Trainern, Betreuern und den Verantwortlichen in den Vereinen. Zudem sei die entsprechende Infrastruktur notwendig. "So bin ich sehr froh, dass wir am 3. Oktober das rundum erneuerte Weiherstadion einweihen konnten", sagte Hahn. Das sei Heimat des FC Hechingen und Heimat der Leichtathletik. Er versprach im Namen des Stadtrates, dass der Sport weiterhin gemäß der Kräfte und Möglichkeiten gefördert werde.