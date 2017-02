Hechingen Tanzende Schmetterlinge und Kekse

Vier Truppen ins Rennen schickte auch Boll. "Tief in der Nacht, Monster erwacht", hieß es bei den Dancing Stars, wobei die Anmut der schwarz und rot gekleideten Tänzerinnen keinerlei Alpträume aufkommen ließ.

Häschen hüpfen aus dem überdimensionierten Zylinder heraus

Bunt zu ging es bei "Willst du den Regenbogen sehen, dann brauchst du Sonne und Regen" der Gruppe Next Move. Gezaubert wurde bei "Wünsch dir was" der Steps of Passion, hüpften doch zwei reizende, zweibeinige Häschen aus dem überdimensionalen Zylinder.

"Leckerschmecker, Cupcakebäcker" hieß es bei den Crazy Kids, die dem Bäckernachwuchs alle Ehre machten. Das Programm "Willkommen im Wunderland – Wenn Träume zum Leben erwachen" präsentierte die Juniorentanzgarde Gauselfingen. Den Schlussauftritt des Showtanznachmittags zeigte die Weilheimer Minigarde. Mit "Mary Poppins – Über den Dächern von London", heimsten die Tänzerinnen jede Menge verdienten Beifall ein. Durch das Programm führte Jessica Barth.

Der SV Weilheim bedankte sich bei allen Aktiven und Gästen und für alle Mitglieder der Tanzformationen gab es als kleines Dankeschön einen Button mit dem Gruppenfoto. Auf eine Wertung war bewusst verzichtet worden, um den Spiel- und Spaßcharakter der Veranstaltung erhalten.