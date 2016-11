Hechingen Sternlesmarkt: Besucher genießen Atmosphäre

In diesem Jahr war die Liste der Zutaten für das Erfolgsrezept des vom Stadtmarketingverein organisierten Marktes sogar noch etwas länger. Zu den Weihnachtsbuden und der stimmungsvollen Beleuchtung kam eine Krippe hinzu, die nicht nur für die jüngsten Besucher eine besondere Attraktion war. Denn es waren keine Figuren, die den Stall bevölkerten, sondern quicklebendige Tiere – zwei Kamele, Schafe, eine Ziege und ein Esel. Anders als die Wüstenschiffe der Heiligen drei Könige kamen erstere allerdings nicht aus dem Morgenland, sondern leben gleich um die Ecke. Es sind die Albkamele von Rolf Müller, die in diesem Jahr auf dem Staffahof bei Hechingen ihr neues Zuhause gefunden haben.

Während sie das bunte Treiben von ihrem gemütlichen Stall aus ganz gelassen beobachteten, unternahmen die Schafe in Obhut ihrer Betreuerin sogar ab und zu einen kleinen Spaziergang und ließen sich dabei geduldig von den Kindern streicheln.

Viele lustige Abenteuer gab es auch im Kasperletheater im Katholischen Gemeindehaus zu erleben. Die kleinen Zuschauer hielt es bei so viel Spannung fast nicht mehr auf den Sitzen.

Zum Zauber der Weihnachtszeit, den Jürgen Fröschlin mit seiner Zaubershow buchstäblich in die Herzen seines Publikums brachte, gehören jedoch nicht nur Kinderlachen, Tannenduft und Kerzenschein. Auch Musik ist Bestandteil. Auf dem Sternlesmarkt klangen deshalb sowohl am Samstag als auch am Sonntag besinnliche Weisen durch Straßen und Gassen. Bereits bei der Eröffnung durch Bürgermeisterin Dorothea Bachmann erhoben junge Sängerinnen und Sänger vom Chor der Grundschule Hechingen ihre Stimmen. Auf sie folgten viele weitere Ensembles und Gruppen aus der Zollernstadt, deren Vorträgen die Zuhörer gerne lauschten. "Perfekt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen", meinte ein Marktbesucher, der selbst gerne musiziert.

Von weihnachtlichen Klängen erfüllt war am Samstagabend auch das Foyer des Rathauses. Traditionell gestalteten dort die HechSinger ein stimmungsvolles Konzert. Spätestens da durfte die Botschaft nicht nur musikalisch in den Herzen der Menschen angekommen sein: Es ist für uns eine Zeit angekommen, die die wohl schönste des Jahres ist.