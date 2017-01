Hechingen Schwester Teresa bringt Saal zum kuscheln

Hechingen. Pauli ging in seiner Rede auch auf die aktuellen Terrorängste und Flüchtlingsprobleme ein, im Kern aber hatte er eine Hauptbotschaft: Die Wirtschaft brummt und investiert kräftig, und davon profitiert auch der Landkreis über den Anstieg der Steuerkraftsumme um 17,74 Prozent. Eine enorme Steigerung, zu der Hechingen einen großen Beitrag geleistet hat, merkte er an.

Was tun mit dem vielen Geld? Pauli verwies auf das Gesundheitswesen. Hechingen habe zwar die Klinik verloren, dafür aber ein Gesundheitszentrum am gleichen Platz gewonnen, in das elf Millionen Euro investiert worden seien. Zur Klinikdebatte Balingen/Albstadt sagte er nur, dass eine "Zusammenführung medizinischer Abteilungen" von Fachleuten empfohlen werde. Er hoffe, die Diskussion werde hier im Geiste von "Solidarität und Verantwortungsbewusstsein geprägt". Pauli erwähnte auch, dass viel in die Kreis-Schulen investiert werde, ebenso in den Ausbau der Haupt-Datenleitungen. Das Hechinger Aviona-Flüchtlingsheim sei abgerissen worden, das Nachfolgekonzept werde dieses Jahr entwickelt.

Aus ganz anderer Warte schaute dann Schwester Teresa in ihrem Vortrag auf die Welt. Die ehemalige Leistungssportlerin sieht man der Frau, die gern selbst über ihre runden Formen scherzt, nicht mehr an. Die Lebensfreude aber strahlt sie aus. Sie habe die Bibel zufällig entdeckt, sei schlagartig davon berührt worden und habe daraufhin ihr Leben komplett umkrempelt, erzählte sie. Gelassen sein und leidenschaftlich, Gott eher danken als sich beklagen, Menschen verzeihen, so gut man kann, sie unterstützen, Zuneigung zeigen – das waren ihre Bitten an den mit hochrangigen Vertretern von Unternehmen, Behörden und anderen Institutionen gefüllten Saal. Und dann forderte sie dazu auf, an Ort und Stelle doch mal den Nebenmann zu umarmen. Und tatsächlich, zumindest ein bissle wurde gekuschelt. Spätestens da war klar: Die Frau kann überzeugen. Denn Kuschel-Ausbrüche gibt es bei Neujahrsempfängen eher selten.