Hechingen Schüler leiten Fahrradprojekte

Kuhle würdigte das Engagement der Schüler und ihre Arbeit, die sie mit der Gestaltung von je zwei Teamstunden in den Klassen 5 zum Thema Fahrradausstattung und Sicherheit mit dem Fahrrad im Verkehr bereits aufgenommen hatten.

Veranstaltungen geplant

Im Frühjahr ist eine zweite Informationsrunde in den Teamstunden der Klassen 6 geplant und in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht des Zollernalbkreises soll im Frühsommer ein Verkehrssicherheitstag mit Schwerpunkt Fahrrad am Gymnasium stattfinden.