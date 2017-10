Hechingen Schüler erhalten den Jürgen-Weber-Preis

Am Mittwoch fand in der Villa Eugenia die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins statt, in deren Rahmen auch der Jürgen-Weber-Preis für herausragende Praktikumsberichte verliehen wurde. Hechingens Erster Beigeordneter Philipp Hahn übernahm stellvertretend für die Vereinsvorsitzende Bürgermeisterin Dorothea Bachmann die Sitzungsleitung.

Er berichtete, dass der Verein mit derzeit 39 Mitgliedern auch im vergangenen Jahr wieder ein Seminarprogramm veranstaltet, den Kontakt zu Universitäten und Hochschulen gepflegt und erfolgreich mit weiteren Einrichtungen aus der Medizintechnik zusammengearbeitet habe.

Auch in diesem Jahr wurde die Praktikumsbörse organisiert. War dies in den Vorjahren in Form einer Messe in der Villa Eugenia geschehen, so wurden die Studenten aus Tübingen und Stuttgart dieses Jahr zur Besichtigung von drei Medizintechnikfirmen eingeladen – bei Baxter, Joma Polytec und Jotec. Das kam sehr gut an und wird auch nächstes Jahr beibehalten.