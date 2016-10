Hechingen Rot gewandet, auf einem Diwan sitzend

Hechingen. Die Geschichte von Aladin, dem Sohn eines armen Schneiders, ist eine der bekanntesten aus der Sammlung "Märchen aus 1000 und einer Nacht".

Als "Frau Suleika" entführte Susanne End ihre kleinen Zuhörer der Klassenstufen eins und zwei in die Welt von "1000 und einer Nacht". In rote, weite Gewänder gehüllt, sitzend auf einem blauen Diwan, erzählte und spielte sie als Ein-Personen-Stück die Geschichte des armen Schneiderjungen. Dabei schlüpfte sie nicht nur in die Rolle von Aladin, sondern auch in die der Prinzessin Fatima, des Sultans, und in die von Markthändlern. Stimme und Stimmlage, Mimik und Gestik waren auf die jeweiligen Figuren abgestimmt und machten sie lebendig. Und dennoch blieb genug Raum für die Fantasie des Betrachters und Zuhörers.