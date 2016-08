Hechingen Publikum fordert die "Schwarzwald-Marie"

Bei beiden Konzerten gab es einen riesigen Auflauf. So traten am Freitag viele Besucher auch aus der weiteren Umgebung den Weg zum Auftritt von Oliver Thomas nach Hechingen an, was alleine die Autokennzeichen auf dem Parkplatz belegten: Fahrzeuge aus Böblingen, Tuttlingen, Ludwigsburg, Calw und sogar München reihten sich nebeneinander auf. Wer nicht ganz pünktlich zu Veranstaltungsbeginn da war, musste zum Parken bis hinter die Minigolfanlage auf eine Wiese fahren.

Der deutschlandweit bekannte Schlagersänger Oliver Thomas machte von Beginn an mächtig Stimmung. Neben Klassikern wie Jürgen Drews’ "Ein Bett im Kornfeld" sang der 39-jährige auch gefühlvolle Balladen wie Udo Lindenbergs "Hinterm Horizont" und eigene Songs wie "Hammer", den er diesen Monat schon in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" einem Millionenpublikum präsentiert hatte.

Dass Thomas live aber doch nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist, als vor der Mattscheibe, zeigte er am Freitag in Hechingen: Gleich mehrmals verließ er die Bühne und mischte sich unter das Partyvolk. Zum Beispiel, um allen Geburtstagskindern persönlich zu gratulieren. Oder auch, um mit einer enthusiastischen Gruppe jung gebliebener Frauen gemeinsam zu singen. Von deren Talent war Thomas dann auch schwer beeindruckt: "Ihr seid der Hammer. Ich buch’ euch für die Tour als Backgroundsängerinnen und Tänzerinnen!" Auch für zahlreiche Fotos posierte der Schlagerstar auf der Bühne: "Bin ich scharf?" – doppeldeutige Frage, auf die ihm das Publikum ein zweifaches "Ja!" entgegen rief.