Hechingen Neue Betreuungsplätze müssen her

Interne Wechsel angedacht

Ab dem 1. Mai werden Familien von "Außen" und Berufstätigkeit sowie "familiäre Umstände" in die Kriterien aufgenommen. Darüber hinaus sehen sich die Träger in der gemeinsamen Verantwortung, den einrichtungsinternen Wechsel von Kindern von einer U3-Gruppe in eine Ü3-Gruppe zu ermöglichen.

Hier zu wollte Hannes Reis wissen, inwieweit eine soziale Durchmischung berücksichtigt werden könne. "Das kann mit den Platzvergabekriterien nicht abgedeckt werden", sagte Rohleder. Denn das würde den Elternwunsch obsolet machen. Und der Elternwunsch hat seit jeher obersten Vorrang und wird von den Trägern als selbstverständlich angesehen.

Bei der Vergabe hob Regina Heneka hervor, dass man darauf achten müsse, dass alle Eltern gleichzeitig informiert werden. "Das war ein großes Thema", sagte Eva Häberle, zuständig für die Kindergartenplatzvergabe. Man könne zusichern, dass alle Eltern die Nachricht parallel erhalten. Der erste Beigeordnete Philipp Hahn merkte dazu jedoch an, man könne Mitarbeiter der Kindergärten nicht verbieten, Informationen über die Vergabe im persönlichen Gespräch weiterzugeben. Insgesamt standen die Ausschussmitglieder den Planungen sehr positiv gegenüber und gaben den Platzvergabekriterien ihre Zustimmung.