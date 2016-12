Hechingen Nach Mord: Hunderte trauern am Tatort

Vor der Sitzbank auf dem Platz markiert ein Kreidekreuz der Polizei die Stelle, wo Umut K. tödlich getroffen zusammensackte. Er stammt aus einer kurdischen Familie, lebte in Bisingen. Schon frühmorgens nach der Tat wird am Hechinger Tatort mit Kerzen, Blumen, Fotos und kleinen Briefen eine Gedenkstelle errichtet. Den ganzen Tag über verweilen hier Menschen, bringen weitere Kerzen und Blumen vorbei. Einige junge Männer stehen hier länger beisammen, es wird leise über den Bekannten gesprochen und über das, was hier wohl passiert ist.

"Ich habe mit ihm hier in Hechingen Fußball gespielt", sagt ein junger Mann, "er war nett, allgemein beliebt, richtig in Ordnung." Seine Freunde nicken stumm. Alle Fußballkameraden seien total geschockt. Zwei weitere Freunde des Opfers stellen Kerzen ab: "Heute Abend um 18 Uhr versammeln sich alle Freunde hier, um an das Opfer zu denken", berichten sie.

Diese Feier wird zu einem herzzerreißenden Ausdruck dafür, wie groß der Schmerz der Angehörigen sein muss, wie sehr die Freunde und Bekannten trauern. Hunderte Menschen versammeln sich. Schweigend. In ihrer Mitte, an der Stelle, wo Umut K. starb, wächst ein Lichtermeer aus Kerzen, die die Besucher hier aufstellen. Eine drückende Stille lastet auf dem Platz. Zu hören sind lediglich Schluchzer und fassungslose Rufe der engsten Familienangehörigen des Verstorbenen. Sie stehen in der Mitte der Trauergruppe beisammen, stützen sich gegenseitig. Viele Umstehende wischen sich Tränen aus den Augen.