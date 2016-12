Hechingen Nach Mord: Drei Männer in Haft

Noch im Verlauf der Nacht fanden Beamte der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe das mutmaßliche Tatfahrzeug, einen roten Kleinwagen. Aus diesem Auto heraus soll am frühen Donnerstagabend an der Staig in Hechingen der Schuss auf den 22-Jährigen Umut K. aus Bisingen abgegeben worden sein. Sanitäter versuchten vergeblich, den Schwerverletzten zu reanimieren. Umut K. starb noch am Tatort.

Mord auf offener Straße: Bestürzung in Hechingen ist groß

In Hechingen sind die Betroffenheit un die Bestürzung angesichts des Mordes auf offener Straße groß. Am Tatort legten Freunde und Bekannte des Getöteten am Freitag Blumen und Kerzen ab.