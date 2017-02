Hechingen Lügen haben eine lange Nase

Hechingen. Die Geschichte vom Hampelmann aus Holz, der sich nichts sehnlicher wünscht, als ein richtiger Junge aus Fleisch und Blut zu werden, gehört zu den bekanntesten Kinderbüchern aller Zeiten. Der italienische Schriftsteller Carlo Collodi brachte die außergewöhnliche Geschichte 1883 zu Papier. Seitdem orientieren sich unzählige Filme und Serien an der Handlung des Buches – fast jedes Kind kennt die Abenteuer der frechen Holzpuppe.

So war also die Vorfreude der Kinder enorm groß. Vor dem Eingang des Saales in der Stadthalle Hechingen bildete sich wenige Minuten vor Beginn des Stückes eine lange Schlange. Die Grundschule war mit vielen Schülern der 1., 2. und 3. Klassen gekommen, die von einigen Lehrkräften begleitet wurden. Auch als alle Kinder ihre Plätze auf den Stühlen eingenommen hatten, wollten das freudige Geschrei und die Gespräche nicht abreißen. "Pinocchio, wenn der lügt bekommt er sooo eine Nase", berichtet ein kleines Mädchen ihren Freundinnen und nutzt dabei ihre Hände zur Veranschaulichung ihrer Behauptung.

Schauspieler Frederik Kienle war der erste, der die Bühne betrat und sich als die Grille Pepe vorstellte. Er fungierte über die gesamte Spieldauer als eine Art Erzähler, der die Kinder mit Gesten und witzigen Sprüchen immer wieder zum Lachen brachte.