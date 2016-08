Hechingen-Stein - Wenn die römischen Götter feiern, muss es etwas Besonderes sein. Das war es es auch in Stein, wo ein tolles Programm am Wochenende das römische Leben von 1800 Jahren in diesem großen Landgestüt aufleben ließ. Römische Legionäre und Gladiatoren, keltische und alemannische Widersacher, Handwerker, Händler, Auguren und Priester, Tänzerinnen und der Weingott Bacchus kamen zusammen, viele übernachteten in einem großem Zeltlager. Das Hoch Gerd sorgte dafür, dass die Beteiligten und die Zuschauer ordentlich ins Schwitzen kamen.