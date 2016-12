Hechingen Kleintierzuchtverein präsentiert Ergebnisse

Landesverbandsehrenpreise (Kaninchen) gingen an: Eva Rapp (Blau- Rexe), und an Julian Wütz (Kleinsilber hell), für (Geflügel) an Karl- Heinz Beck (New Hampshire).

Kreisverbandsehrenpreise (Kaninchen) ging an Eva Rapp (Blau-Rexe) und an Karl-Heinz Beck (Kleinsilber hell) und bei Geflügel an Monika Marienfeld (Cemani).

Weitere Aussteller waren Kerstin Thorenz (Moderne Englische Zwergkämpfer), Franz Ruff (Zwerg-Wyandotten schwarz) und Angelika Schaal (Bielefelder Kennhühner).

Auch die anderen Platzierten erhielten kleine Präsente und Auszeichnungen für die Erfolge.

Außerdem hatte Vorsitzender Franz Ruff gemeinsam mit Bürgermeister Franz Josef Möller die Ehre, zahlreiche Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft im Namen des Vereins und im Namen des Landesverbandes zu ehren.

Vom Landesverband Geflügel erhielten die Silberne Ehrennadel: Franz Ruff, Monika Marienfeld und Kerstin Thorenz. Vom Landesverband Kaninchen erhielten die Silberne Ehrennadel: Silvester Rapp und Franz Schlotthauer, die Goldene Ehrennadel erhielten Manfred Uhl, Hermann Berger und Hans- Adolf Mössmer. Alle erhielten ebenfalls eine Urkunde.

Eine Vereinsehrung für langjährige Mitgliedschaft erhielten für 30 Jahre: Michael Beck, Alexander Beck, Wolfgang Buck, Michael Stauß und Frank Keller, für 40 Jahre Hans- Adolf Mössmer und für 50 Jahre Eugen Beck. Auch die Vereinsmitglieder erhielten eine Urkunde.

Mit einem gemütlichen Beisammensein klang die Lokalschau aus.