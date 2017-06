Hechingen Kleindealer in Amsterdam übers Ohr gehauen

Als das Geld immer knapper wird, will der Ältere der Beiden eine ganz große Nummer drehen. Die Einkaufstour führt ihn nach Amsterdam. Dort kauft er für 700 Euro ein Tütchen voll Amphetamin – denkt er zumindest. Zurück in Hechingen verkaufen beide gemeinsam das weiße Pulver.

Einer der Abnehmer wird kurz darauf im Drogenrausch von der Polizei aufgegriffen. Er muss auch noch andere Sachen konsumiert haben, denn die Polizei stellt fest, dass das angebliche Amphetamin nichts weiter ist als ein Gemisch aus Koffein und Milchzucker.

Die Polizei beginnt trotzdem zu ermitteln. Über Zeugenaussagen, Telefon- und SMS-Überwachung kommt sie den Beiden und ihren Freunden schließlich auf die Schliche. Wegen Besitzes und Handel mit illegalen Rauschmitteln in sechs Fällen mussten sich die jungen Männer nun am Dienstag über zwei Jahre später vor dem Jugendschöffengericht verantworten.

Die Beiden sind dort keine Unbekannten, wurden sie doch schon mehrfach verurteilt. Nach den jüngsten Verfehlungen scheint aber der Groschen gefallen zu sein.

Der ältere, heute 25-Jährige, geht inzwischen einer geregelten Tätigkeit als Bauhelfer nach, wohnt mit Freundin und Kind zusammen. Zudem kümmert er sich um seinen vierjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Mit Drogen hat er seit über einem Jahr nichts mehr zu tun, was er mit einem selbstfinanzierten Drogentest nachwies.

Auch der Jüngere scheint auf dem Weg der Besserung. Er ist verlobt, lebt mit seiner Freundin zusammen. Diese unterstützt ihn bei seinen Versuchen, ganz von den Drogen zu lassen. Zudem hat er seine Ausbildung als Maler und Lackierer wieder aufgenommen und wird diese in den nächsten Monaten abschließen.

Ihre Bemühungen wurden von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht anerkannt und so bekamen beide nochmals eine letzte Chance. Zu einem Jahr sowie einem Jahr und zehn Monaten wurden die Beiden verurteil. Ihre Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt – wenn auch nicht alle ihre Taten am Ende so harmlos waren, wie der Koffeinkauf in Amsterdam.