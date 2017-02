Hechingen Gemeinsam kochen

Hechingen. Die an der Realschule seit diesem Schuljahr unter der Leitung von Judith Dörrer geführte Catering AG versorgte hungrige Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in dieser Woche hervorragend. Im Rahmen der individuellen Förderung in Klassenstufe 8, der jährlich die erste Berufserkundung vorausgeht, konnten sich die Schüler für eine AG entscheiden. In den Arbeitsgemeinschaften verbesserten sie beispielsweise ihr selbstständiges Arbeiten oder auch ihre Kreativität.