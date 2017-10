Hechingen Geheimnisvoll, irritierend und irreal

Hechingen. Was sehen wir, was sehen wir nicht? Es sind ganz elementare Fragen, die sich denjenigen eröffnen, die die Kunstwerke in Augenschein nehmen, die seit gestern in der Villa Eugenia zu sehen sind.

"Zweierlei" könnte die Antwort mit Bezug auf den Ausstellungstitel lauten. Und doch wäre dies zu kurz gegriffen. Denn die Skulpturen und Bilder, die, wie es Dietmar Schönherr beschrieb, "in wunderbare Welten" entführen, gehören zusammen. Ergänzen sich auf geradezu magische Weise.

Sicherlich machen sie es dem Betrachter nicht leicht. "Beide irritieren", betonte denn auch Dirk Mende, der am Sonntag in die Ausstellung einführte. Beide jedoch auf ihre ganz ureigene Art und Weise.