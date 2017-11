Hechingen Eine Entdeckungsreise für die Augen

Hechingen. Samstagabend in der Goldschmiedstraße in Hechingen: Aus dem Schaufenster des historischen Fachwerkgebäudes, in dem lange Jahre der Weltladen beheimatet war, dringt helles Licht. Die meisten Gäste verweilen hier einen Moment und riskieren einen neugierigen Blick, bevor sie eintreten. Drinnen werden sie von den Akkordeonmelodien von Peter Barth empfangen. Es ist der Tag, an dem Dietmar Schönherr feierlich seine neue Galerie eröffnet und an dem Besucher erstmals die Gelegenheit haben, zu sehen, was nach längerer Renovierungs- und Vorbereitungszeit entstanden ist. Unwillkürlich lässt man die Augen auf Entdeckungsreise gehen, sie über die Szenerie schweifen. Die Ausstattung besticht durch eine Schlichtheit, die Eleganz ausstrahlt.

Details wie ein antiker Stuhl, gelbe Rosen in Glasvasen oder die auf den Holzbänken drapierten Kissen setzen stimmungsvolle Akzente. Nimmt man auf den Bänken Platz, wird der Blick an die von Fachwerk durchzogene Wand gelenkt. Allenthalben ist es spürbar: Dieses ganz besondere Flair, das Gebäude ausstrahlen, die Jahrhunderte überdauert haben.

Doch nicht nur sie könnten erzählen, sondern vor allem die Bilder, die in diesem Ambiente, an diesen Wänden ihre volle Wirkung entfalten. Betrachtet man sie, kommt der Blick postwendend zurück – intensiv, geradezu fesselnd. Aus Augen, die wie Glasperlen wirken. Strahlend und lebendig. Durch den Raum, in dem Peter Barth auf seinem Akkordeon spielt und Hans-Jürgen Kleiner bereits am Nachmittag zur Gitarre gegriffen hat, gelangt man in ein weiteres Zimmer. "Ahnengalerie" nennt es Dietmar Schönherr. Dort hängen Werke mit Köpfen von Frauen und Männern unterschiedlichen Alters, die aus verschieden Ländern stammen. "Jeder ist ein Fremder – fast überall", lautet der Titel der Serie. Und auch hier bietet sich wieder dasselbe stimmungsvolles Bild: Unter dem Werk, das eine Afrikanerin zeigt, steht ein Palmfarn, das in der "Ahnengalerie" überwintern darf, die Lampe aus den 50er Jahren harmoniert perfekt mit dem Farbton der Sessel.