Hechingen Baumbestand im Fürstengarten soll gesichert werden

Mit "weh tun" meint sie, dass vor allem der erste Eingriff in den aktuellen Bewuchs massiv sein muss, um den Baumbestand im Park langfristig zu sichern und vital zu erhalten. Sie habe das am Dienstag nach der Versammlung in der Villa Eugenia (wir berichteten) nochmal mit Förstern besprochen. In diesem Punkt seien sich alle einig gewesen. "Da wird dann mancher erschrecken, wenn man plötzlich irgendwo durchsehen kann, wo vorher Gehölz stand", räumt sie ein.

Aber die promovierte Forstwissenschaftlerin beruhigt auch gleich wieder: "Ich denke, man wird das nicht in einem Stück machen, sondern Abschnittsweise über einige Jahre hinweg". Diese Methode werde ja auch in der Forstwirtschaft angewendet, "und deshalb haben wir im Gemeinderat ja auch beschlossen, über zehn Jahre hinweg einen festen Betrag im Haushaltsplan für den Fürstengarten bereitzustellen".

Dazu habe sie als CDU-Rätin bei den anderen Fraktionen etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen, räumt sie auf Nachfrage ein, "es hat von uns halt jeder Projekte, die er wichtig findet", berichtet sie. Am Ende aber sei man sich einig geworden und habe einstimmig entschieden. Dass zur Versammlung in der Villa Eugenia am Dienstag so viele Besucher gekommen sind, sieht sie als Bestätigung, dass die Entscheidung richtig war. "Wir Gemeinderäte hoffen ja immer, dass unsere Themen den Wünschen der Bevölkerung entsprechen", sagt sie. Da sei so ein "Feedback" schon sehr wohltuend. Und wie steht sie zur Frage, ob der Park nach historischen Vorbild, familiengerecht oder nach Naturschutzgesichtspunkten geplant werden soll? "Ich denke, wir sollten verschiedene Sektoren bilden", ist ihre Meinung. Dazu dürfe durchaus auch ein Bereich gehören, in dem tote Bäume und solche mit Höhlungen stehen bleiben und wo Blumenwiesen blühen. "Auch im normalen Wald reservieren Förster solche Bereiche", erklärt sie.