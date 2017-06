Hechingen Auch Prominenz geht auf die Strecke

Hechingen. Ärzte, Banker, Geschäftsleute – man konnte überrascht sein beim Blick auf das Starterfeld, das sich am Sonntagmorgen an der Realschule versammelte. Das Weiherstadion wird derzeit umgebaut, die Realschule war als Notlösung nicht ideal, bedauerte TV-Vorsitzender Michael Dietmann. Aber man sei froh, dass man hier habe unterkommen können. Nächstes Jahr im dann frisch renovierten und ausgebauten Weiherstadion habe man wieder ideale Voraussetzungen.

Es ging aber auch so ganz gut. Im Starterfeld fand sich auch der Hechinger Erste Beigeordnete Philipp Hahn als Läufer. Das Vorbereitungstrainig habe er trotz Hitze immer mittags absolvieren müssen, weil er abends viel Termine habe. Dafür war aber auch sein Vater extra für diesen Lauf angereist. Und der ist ein geübter Läufer, der sogar bei 100-Kilometer-Marathons startet. Für den Sohn also eine gewisse Herausforderung, an diesem Tag. Am Ende lag er gut in der Zeit.

Ehrgeiz und Entspanntheit – beides war vor dem Läufer-Startschuss zu finden. Herbert Lindner, Leiter einer Hechinger Walking-Gruppe, organisierte ein Aufwärmtraining mit Musik, in das sich schnell auch die anderen Läufer einklinkten. Andere, sichtlich geübte Jogger, liefen sich bei kurzen Dauerläufen warm. Ungeübte hätten nach diesen "kurzen" Strecken schon genug gehabt, aber die "Profis" hatten hier gerade mal die richtige Betriebstemperatur für die 9,2-Kilometer-Strecke, die durch ihre steilen Anstiege durchaus anspruchsvoll ist.