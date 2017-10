Hechingen Aktionswoche gegen Armut 

Und noch etwas komme dazu: Viele Eltern könnten heutzutage nicht mehr kochen, sie seien an Fertigprodukte gewöhnt, die sowohl teuer als auch ungesund seien. Die Folge sind Fettleibigkeit und Vitaminmangel. Daher seien Kochkurse ein wichtiger Teil der Arbeit der Jugendhilfe für Kinder und deren Eltern. Daher steht bei der Aktionswoche auch "Kochen à la Tafel" auf dem Programm, wobei gezeigt werden soll, dass auch mit wenigen Zutaten viel erreicht werden kann.

"Showkochen vor dem Bürgerbüro in der Oberstadt

Die große Aktion "Showkochen: Günstige Zutaten, feine Küche sowie Spiel und Aktion für alle Sinne" findet am Mittwoch, 18. Oktober, von 10 bis 15.30 Uhr vor dem Bürger- und Tourismusbüro am Kirchplatz in Hechingen statt. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Situation von Arbeitsmigrantinnen in der häuslichen Pflege. Am Montag, 16. Oktober, hält Pfarrer Wolfgang Hermann, Leiter der Betriebsseelsorge in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zu diesem Thema den Vortrag "Arbeitsausbeutung einkalkuliert" im Altenwohnheim Graf Eitel-Friedrich in Hechingen. Beginn ist um 18 Uhr. Dem Thema Altersarmut widmet sich der Vortrag "Ein Leben lang gearbeitet und dann arm?" von Michael Karmann am Freitag, 20. Oktober, ebenfalls im Altenwohnheim Graf-Eitel-Friedrich. Beginn ist um 17 Uhr.