Hechingen 50 Meter lang und 13 Meter hoch

Großprojekt kostet insgesamt 4,9 Millionen Euro

Doch das ist lange noch nicht alles. Bis Ende 2018 soll das gemeinsam von Zweckverband und Land Baden-Württemberg finanzierte, insgesamt 4,9 Millionen teure Großprojekt, fertiggestellt werden.

"Dafür werden wir im nächsten Bauabschnitt den Querdamm errichten", erklärte der zuständige Ingenieur Markus Heberle aus Rottenburg. Für den 270 Meter langen Damm müssen dann noch einmal 50 000 Kubikmeter Erde bewegt werden.

Dieser Querdamm schließt zukünftig das Rückhaltebecken ab, in dem im Hochwasserfall das Wasser gestaut werden soll. Das frisch errichtete Durchlassbauwerk selbst verfügt über zwei Öffnungen. Auf der einen Seite den sogenannten Ökodurchlass: "Durch diesen fließt im Normalfall der Reichenbach. Dort können alle Lebewesen hindurch", berichtete Heberle. Bei zu starkem Wasserdurchfluss werde diese Öffnung geschlossen und der Bach durch die andere Öffnung geleitet, die den Wasserfluss und die Staumenge im Becken regulieren könne, beschreibt der Ingenieur die komplexe Anlage. Dadurch werde sichergestellt, dass nur soviel Wasser den Bach hinunterfließe, wie dieser auch fassen könne.

Im dritten Schritt werden als Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen die Ufer an Reichenbach und Starzel in Hechingen und Rangendingen erhöht. So könne man auch ein Jahrhunderthochwasser wie vor bald zehn Jahren ohne größere Schäden überstehen, erklärte Markus Heberle die Gesamtmaßnahmen.

Baumaßnahmen schützen Hechingen und Rangendingen

Ende 2018 soll dann das gesamte Bauprojekt abgeschlossen sein. "Und das Stauwerk selbst ist dann komplett unter der Erde", beschreibt der Konstrukteur Michael Allerheiligen den endgültigen Zustand der Anlage.