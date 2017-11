Hausen a. T. (bv). Der Gemeinderat Hausen am Tann will nach Angaben von Bürgermeister Heiko Lebherz in seiner Sitzung im Dezember über das Bürgerbegehren entscheiden. Wie Lebherz gegenüber unserer Zeitung sagte, werde das Begehren derzeit noch vom Landratsamt auf seine Zulässigkeit hin geprüft. Wie berichtet, hatten Ruth Egelkamp und Hans Edelmann 249 Unterschriften gesammelt. Sie wollen erreichen, dass die Kulisse am Hausener Hörnle erhalten bleibt. Dafür sollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Der Abbau der Kulisse durch die Firma Holcim ist schon vor vielen Jahren genehmigt worden. Sollte die gesamte Kulisse fallen, wird mit negativen Auswirkungen für Hausen gerechnet. Stichworte sind Lärmbelästigung, Naturschutz und Hochwasserschutz.