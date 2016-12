Hardt Spannende Bücher und schnelle Autos faszinieren die Kinder

Hardt. Die Klasse zwei der Grundschule Hardt besuchte mit ihrer Klassenlehrerin Regine Weißer die Mediathek in der Schramberger Talstadt. Für die meisten Schüler war dieser Besuch nichts Neues, nur ein paar Wenige kannten sich nicht aus. Durch die von Martina Preißner kindgerecht und abwechslungsreich geleitete Führung lernten die Kinder, was man in einer Mediathek machen kann und wofür man sie benötigt.