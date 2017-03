Hardt Schmeckt und tut gut

Hardt/Schramberg. Die Frauen aus Schramberg sind wieder mit dabei und unterstützen die Aktion auch 2017. Sehr dankbar sind sie, dass Konrad und Alexandra Brantner von der Bäckerei Brantner die Solibrot-Aktion als einzige Bäckerei in der Region unterstützt und somit ein Zeichen für mehr Solidarität weltweit setzen.

In ganz Deutschland engagieren sich Frauenbundfrauen gemeinsam mit Bäckereien, die sich bereit erklärt haben, in der Fastenzeit wieder das so genannte Solibrot zu verkaufen. Start der Aktion war am gestrigen Aschermittwoch, sie dauert bis zum Karsamstag. 50 Cent gehen als Spende für jedes Solibort, das die Bäckerei Brantner in allen Filialen anbietet an die Aktion. Kunden, die ein Solibrot kaufen, unterstützen durch ihren Einkauf ein Projekt zur Förderung von Frauen und Familien in Asien, Afrika oder Lateinamerika. Die Solibrot-Aktion ist Bestandteil der bundesweiten Fastenaktion, die jährlich von Misereor durchgeführt wird. Auch in diesem Jahr lautet das Motto der Aktion wieder "Solibrot – schmeckt gut und tut gut".

Frauenbundfrauen setzten sich für gerechte Lebensbedingungen weltweit ein. Mit der Solibrot-Aktion möchten auch die Initiatorinnen aus Schramberg mit dazu beitragen, dass Hungernde und Benachteiligte Unterstützung erfahren und sich neue Perspektiven für die Zukunft erarbeiten können.